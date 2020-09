Portugueses estão a sustentar a atividade turística do país

Os portugueses estão a sustentar a atividade turistica do país. É o que mostram os números divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em julho, o INE contabilizou um milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas no setor do alojamento turístico (hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação) - muito abaixo do ano passado, sim, mas já menos grave do que em junho.

Em dormidas, a queda homóloga foi de 68%, quando em Junho foi de 85,5%.

Nos portugueses, as dormidas caíram 30,8% face ao mesmo mês de 2019, quando tinham caído 59% em Junho.

Os estrangeiros já dormiram mais na hotelaria do que em junho mas as quebras continuam acentuadas. 84% em Julho, comparando com 97% em Junho.