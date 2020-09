Alunos de colégio de Carcavelos em quarentena preventiva após quatro casos de infeção

Veja também:

O ensino à distância voltou a ser implementado no colégio St. Julian's, em Carcavelos, após as aulas terem começado no dia 1 de setembro, adiantou a instituição em comunicado esta segunda-feira, após terem sido detetados quatro casos de infeção por Covid-19 entre alunos e professores.

O isolamento preventivo iniciou-se ontem e terá a duração de 14 dias. A escola britânica detetou os quatro casos positivos durante o fim-de-semana de 12 e 13 de setembro, tendo decidido encerrar a escola para alunos de seis anos letivos.

“Os casos positivos referem-se a dois professores e dois alunos do ensino secundário, os últimos sem qualquer ligação entre si e aos professores afetados”, lê-se no comunicado.

Após a deteção dos quatro casos, os alunos do 8.º ao 13.º anos (equivalente ao 7.º e 12.º anos no sistema escolar português) e respetivos professores iniciaram uma quarentena preventiva.

Todos as pessoas que estiveram em contacto com os casos confirmados vão realizar testes através do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os alunos e professores vão permanecer, independentemente do resultado do teste, em isolamento profilático até que a delegada de saúde de Cascais autorize o regresso à escola.

Esta segunda-feira, confrontada com o caso no St. Julian's, Graças Freitas assegurou que “as boas práticas” das instituições devem ser observadas, permitindo contudo às instituições de ensino privadas que tomem decisões de forma autónoma desde “que não ponham em causa a saúde pública”.

Para os alunos de anos mais novos, as medidas mantêm-se iguais. Os estudantes estão organizados por grupos, não mudam de sala de aula e percorrem diferentes percursos, em horários desfasados, “de forma a minimizar todos os momentos de contacto e possíveis contágios”.