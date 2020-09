Grupo Impala institui teletrabalho definitivo e rentabiliza edifício da sede

O grupo Impala informou os trabalhadores que vão permanecer definitivamente em teletrabalho e que o edifício da sede, em Sintra, está a ser transformado com o objetivo de o rentabilizar, disseram à Lusa fontes da empresa esta segunda-feira.

De acordo com informação a que a agência Lusa teve acesso, o grupo, que detém as revistas "Nova Gente", "Maria" e "VIP", entre outros títulos, comunicou a decisão de manter os trabalhadores em teletrabalho numa reunião com os diretores das revistas.

Segundo as mesmas fontes, a administração decidiu ainda transformar o edifício sede da empresa, para o rentabilizar, apesar de os contratos com os trabalhadores definirem aquelas instalações como o local de trabalho, sendo que o recurso ao teletrabalho - em que se encontram - deveria ser uma situação temporária, como medida para conter a propagação da Covid-19.

A Lusa contactou várias vezes a Impala, na tentativa de falar com a administração do grupo, sem sucesso até ao momento.