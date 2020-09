Jovem de 21 anos morre após queda de terraço no Parque das Nações

Um jovem de 21 anos morreu, na manhã deste domingo, na sequência de uma queda de um terraço de um prédio, no Passeio das Âncoras, no Parque das Nações, em Lisboa.

As circunstâncias do incidente ainda são desconhecidas. A vítima, que caiu de uma altura de seis a dez metros de altura, estava com amigos no momento da queda, avança o Notícias ao Minuto.

O alerta foi dado pelas 06h45 da manhã deste domingo.

Foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local, para onde foram enviados a PSP, o INEM, VMER e uma equipa de psicólogos.