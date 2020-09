Covid-19. República Checa bate recorde de novas infeções

A República Checa passou pelo surto inicial de coronavírus que começou em março relativamente bem em comparação com os vizinhos da Europa Ocidental e manteve o número de mortos mais baixo do que a maioria dos países.

O país notificou 94 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, de acordo com dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Apenas a Espanha e a França tiveram um pico maior nesse período.

O país foi um dos primeiros na Europa a impor o uso de máscaras, fechar escolas e lojas e restringir as viagens para conter a propagação do vírus.

Mas também foi rápida a aliviar as medidas com a entrada dos meses de verão que visou evitar efeitos maiores da contração anual recorde do PIB que se cifrou em 11%. Na semana passada, as regras para o uso de máscara foram endurecidas em todo o país para combater o aumento de casos.

A República Checa relatou o caso 10.000 em meados de junho, o caso 20.000 em meados de agosto, mas ultrapassou rapidamente os 30.000 casos na semana passada.

O aumento nas infeções recentes levou a vizinha Alemanha a anunciar na quarta-feira que exigiria que os viajantes da capital Checa, Praga, que apresentassem um teste COVID-19 negativo ou cumprissem um período de quarentena de duas semanas após a entrada.

O governo checo argumenta que as hospitalizações permanecem abaixo dos picos de mais de 400 observados nos primeiros meses do surto, embora os números estejam crescendo rapidamente, com 297 pacientes hospitalizados na sexta-feira, aquando no início de setembro eram 172.