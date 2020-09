D. Manuel Linda elogia antecessor como exemplo de ternura e caridade

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, elogiou esta sexta-feira o seu antecessor, D. António Francisco, que recordou como um exemplo de ternura e caridade.

Na homilia da missa de sufrágio pelos bispos, presbíteros e diáconos que serviram a diocese, no dia em que passam três anos da morte de D. António Francisco, o prelado deixou também um alerta: “mal da Igreja se não for o fenómeno no tempo da caridade de Deus”.

“E o sacerdote, o bispo e o diácono é a via da Igreja, por isso, para o bispo, o presbítero e o diácono não há outra forma que não seja ser fenómeno temporal da caridade de Deus”.

O bispo pediu aos cristãos ajuda para que os pastores possam “ser mais paternos, isto é mais amorosos” e exortou “os ministros ordenados a exemplo de D. António Francisco a seguir esta certeza: a Igreja que está no mundo só pode ser esta incarnação temporal do amor misericordioso e ternurento de Deus”, porque “se assim formos muitos nos seguirão”.

Para o Bispo do Porto, D. António Francisco dá-nos o exemplo do caminho que deve ser seguido nas condições que Jesus nos indicou, isto é, com amor ternurento e misericordioso”.

“E a ternura e a misericórdia eram dois grandes apanágios de D. António Francisco e por isso se tornou simpático, e porventura, por causa disso muitos seguiram o caminho de Jesus”, referiu o Bispo para concluir:” É este o segredo da pastoral: seguindo com Jesus Cristo e à maneira de Jesus Cristo as pessoas atraem-se”.