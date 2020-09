Proteção Civil pinta meio país de vermelho por risco de incêndio

A Proteção Civil vai agravar ainda mais o estado de prontidão do seu dispositivo para os incêndios florestais.

A partir da meia-noite, metade do país ficará sob alerta vermelho.

O nível mais elevado de prontidão já estava decidido para os distritos de Beja e Faro, mas o Comando Nacional de operações decidiu alargar esse alerta vermelho também aos distritos de Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Évora e Setúbal.

Os restantes nove distritos, irão manter-se em alerta laranja.

A decisão estará em vigor apenas durante as 24 horas de domingo, e justifica-se pelas mais recentes previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera, que apontam para um dia de risco muito elevado para os incêndios.

Para alem desta decisão técnica e operacional, está também em vigor declaração de Estado de Alerta para os incêndios que na sexta-feira foi renovada pelo Ministro da Administração Interna.