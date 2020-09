António Costa e Fernando Medina na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira

O priimeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina fazem parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica, em outubro.

Segundo o semanário Expresso, o gabinete do primeiro-ministro sublinha que Costa está na comissão de honra de Vieira “não como primeiro-ministro ou secretário-geral do PS, mas como adepto e sócio do Benfica”,

Para além de Costa e Medina - são mais de 500 os nomes que constituem a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

O presidente do Benfica apoiou as candidaturas de António Costa à Câmara Municipal de Lisboa e esteve na Comissão de Honra de Fernando Medina nas últimas autárquicas.

Luís Filipe Vieira poderá ser acusado em breve do crime de recebimento indevido de vantagem por alegadamente prometer cargos no Benfica ao ex-juíz desembargador Rui Rangel, no âmbito do processo conhecido como Operação Lex, cuja acusação deverá ser conhecida por estes dias.

Esta semana, Luís Filipe Vieira viu o seu nome ser citado por dois jornais, como estando envolvido com a construtora Oderbrecht, condenada no Brasil por corrupção.