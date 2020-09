Medicina na Católica: “O que nos propomos fazer é dar uma educação de excelência”

Para além das competências técnicas é fundamental a um médico ter essa capacidade humana e de relação com os doentes, e às vezes há críticas a esse nível. Acha que há falhas a este nível na formação dada até agora?

Eu acho que essas falhas são um bocadinho inevitáveis, com a pressão que temos no dia a dia. Não são falhas que sejam intencionais, eu próprio as notei durante a minha formação, mas acho que quanto mais conseguimos introduzir os alunos nas equipas, e ter um rácio aluno/tutor menor, de maneira a haver tempo e espaço para os alunos conseguiram estar com os doentes, melhor. Como se vê no Grupo Luz, onde eu trabalho, onde o espaço que nos é dado como médicos para estar e comunicar com os doentes, não havendo constantes pressões de tempo, é um fator que promove muito a humanidade, o contacto e a empatia que se pode ter com o doente.

Tem falado sistematicamente nos doentes, e às vezes a ideia com que se fica é que os médicos são treinados para tratar a doença. Há uma formação excessivamente técnica, que esquece que diante do médico está não só uma pessoa com uma doença, mas uma pessoa no seu todo?

Acho que isso é fundamental, e um dos grandes focos do curso é ensinar o que é que é ser médico. Não nos podemos esquecer que vivemos do século XXI, com uma fonte de informação inesgotável, com uma facilidade de acesso a informação, portanto, o que é que eu tenho de ensinar aos alunos? Primeiro, onde é que vão buscar a informação certa e como é que reconhecem os padrões das doenças nas pessoas. Uma pessoa que tenha tosse e febre normalmente tem uma infeção respiratória, sei que isto parece óbvio, mas há outras coisas mais subtis que eles têm de aprender a reconhecer.

Hoje em dia quase todos os doentes chegam ao médico já tendo feito análises, já tendo ido ao Dr. Google, já tendo praticamente uma resposta técnica, o diagnóstico e o tratamento. Portanto, eu como médico, qual é o meu papel? Para além de ter um papel técnico de excelência, de ter de fazer as coisas como deve ser, é um papel de comunicação, de empatia, de conforto, de apoio ao doente. Este é um papel fundamental do médico, é o que nos distingue, médicos, de um computador, de uma medicina computorizada.

Ou de um diagnóstico por algoritmos…

Exato. Isso até pode ser uma ferramenta muito útil para um médico, mas de todos os doentes que eu vejo percebo que, cada vez mais, o que o doente quer é ter esse conforto, essa segurança, essa empatia com o médico, alguém que lhe explique, que o console, que o conforte e que o anime. Isso é, no fundo, o que temos de ensinar aos alunos: o médico do século XXI é, como sempre foi e continuará a ser, uma entidade de conforto, de segurança e de apoio.