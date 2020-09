Sobe para 15 o número de mortos nos incêndios

As autoridades receiam que o número de mortos venha a aumentar, numa altura em que há, pelo menos, 16 pessoas desaparecidas e em que as equipas de socorros lutam para conseguir chegar às áreas devastadas pelo fogo.

Um incêndio que lavra há semanas no norte da Califórnia tornou-se no mais mortífero deste ano naquele estado norte-americano, depois de as autoridades anunciarem mais sete mortes, elevando para dez o total nos últimos dias.

As chamas que não dão tréguas às autoridades e já obrigaram a centenas de evacuações já provocaram 15 mortos: 10 na Califórnia e outros cinco no Washington e Oregon.

Perto de 4.000 casas e edifícios já arderam em todo o estado, num incêndio que está ativo há semanas.



Foram emitidos alertas ou ordens de evacuação em três condados californianos, afetando cerca de 20 mil pessoas.

Os incêndios continuam a devastar a costa oeste dos Estados Unidos, forçando milhares a fugir e destruindo centenas de habitações.

Cerca de 14 mil bombeiros continuam a combater as chamas de 29 grandes incêndios florestais, do estado de Washington, que faz fronteira com o Canadá, até San Diego, no sul da Califórnia.

Além dos dez mortos no condado californiano de Butte, outras três pessoas morreram na quarta-feira no estado do Oregon, incluindo uma criança de 12 anos. No estado de Washington, um bebé de um ano morreu na quarta-feira.

O Oregon está a enfrentar incêndios "sem precedentes" na sua história, segundo a governadora, Kate Brown, que previa, na quarta-feira, "numerosas perdas, em termos de edifícios e vidas humanas".

Vários estudos nos últimos anos têm ligado os cada vez maiores incêndios florestais nos EUA com o aquecimento global provocado pela queima de carvão, petróleo e gás.