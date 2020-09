Trânsito na ponte Romana de Chaves? Há referendo no domingo

Para votar, no próximo domingo, no referendo sobre a reabertura ao trânsito da ponte romana de Chaves, os cidadãos devem desinfetar as mãos ao entrarem e ao saírem da secção de voto e utilizar a sua própria caneta. É obrigatório o uso de máscaras e os eleitores devem manter o distanciamento de dois metros, enquanto aguardam a vez para exercer o direito de voto.

As normas estão publicadas no site do Ministério da Administração Interna (MAI) e visam evitar possíveis contágios de Covid-19.

A proposta para a realização do referendo, apresentada e aprovada em reunião de Câmara em 22 de junho, foi também aprovada em Assembleia Municipal e validada pelo Tribunal Constitucional.

O referendo terá uma única pergunta de resposta "sim" ou "não", nomeadamente: "Concorda com a reabertura da ponte romana de Chaves ao trânsito de veículos automóveis ligeiros, num único sentido?".

Este será o primeiro referendo a ser realizado no município e será “vinculativo quanto ao sentido da decisão, se for participado por mais de 50% dos eleitores inscritos”.

A ponte romana de Chaves, monumento nacional classificado, construído no fim do século I d.C., passou a ser pedonal em 2008, num processo envolto em grande polémica na cidade.