Balanço DGS. Mais três mortos e 388 novos casos​ de Covid-19 em Portugal

Portugal regista um aumento de 388 casos confirmados de Covid-19, o que representa um aumento de 0,6% dos casos nas últimas 24 horas, mais 0,2 do que no dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista o maior aumento de casos, correspondendo a 58% dos casos. LVT concentra mais 225 casos, apresentando um total de 31.273 casos. O segundo maior aumento dá-se na região Norte, com 119 casos, correspondendo a 31% dos novos casos. As três mortes registadas hoje aconteceram precisamente nestas duas regiões, duas na região Norte, tendo o outro óbito ocorrido em LVT.

A região Centro tem mais 26 casos, a região Alentejo apresenta mais 11 casos. Tanto o Algarve como os Açores têm mais três casos e a Madeira mais um.

O número total de internados voltou a aumentar, havendo no total 394 internados, mais 13 que no dia anterior. Meia centena desses internamentos, mais um que ontem, encontram-se na Unidade de Cuidados Intensivos.

A pandemia já infetou, até ao momento 60.895 pessoas em Portugal e 27.364.931 em todo o mundo. Mundialmente existem 18.358.201 recuperados.