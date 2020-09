Espanha ultrapassa o meio milhão de infetados

Veja também:

Espanha registou desde sexta-feira 26.560 novos casos de Covid-19, o que faz subir o número total de infetados para 525.549, segundo números divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país tem ainda mais 98 mortos devido à doença notificados durante o fim de semana, aumentando o total de óbitos para 29.516.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de casos, com 146.341 de infetados até esta segunda-feira, mais de um quarto do total nacional.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 824 pessoas, das quais 221 em Madrid, 113 na Andaluzia e 90 na Catalunha.

Por outro lado, tiveram alta do hospital 399 pessoas com o novo coronavírus, o que significa que o número de internados está a aumentar, estando hospitalizadas 7.892 pessoas em todo o país, dos quais 1.034 estão em unidades de cuidados intensivos.