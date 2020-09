Barcelona. Messi apareceu para treinar

Com uma semana de atraso em relação aos companheiros, Lionel Messi apresentou-se esta segunda-feira na Cidade Desportiva do Barcelona para iniciar os treinos da nova temporada.

O astro argentino terá ido realizar o teste de despistagem à Covid-19.

O capitão dos catalães esteve para deixar o clube, mas acabou por recuar depois de a Liga espanhola ter reafirmado que a cláusula de 700 milhões de euros para a desvinculação estava ativa.

O argentino, Bola de Ouro em seis ocasiões e Bota de Ouro em outras tantas, comunicou em 25 de agosto ao Barcelona a intenção de sair, a custo zero, não tendo iniciado os trabalhos de pré-temporada da equipa agora comandada pelo holandês Ronald Koeman.

Messi manifestou a intenção de abandonar os catalães dias depois da goleada por 8-2 sofrida ante o Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2019/20, mas recuou perante a recusa do Barcelona, tendo realçado na sexta-feira: "Jamais iria para tribunal contra o clube da minha vida".

Há duas décadas no clube, Messi é, há muito, o melhor marcador da história do FC Barcelona, com um total de 643 golos, em 731 encontros, e conquistou um total de 33 títulos pelo clube da Catalunha, incluindo quatro ‘Champions'.