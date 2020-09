Cristiano Ronaldo "vai marcar um golo e vai ser decisivo contra a Suécia"

Hugo Almeida, antigo internacional português, acredita que Cristiano Ronaldo vai regressar às opções da seleção nacional e vai ser decisivo no jogo contra a Suécia, na terça-feira, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo procura o golo 100 pela seleção nacional, no mesmo estádio onde, há seis anos atrás, marcou um "hat-trick" que colocou Portugal na fase final do campeonato do mundo.

A utilização de Cristiano Ronaldo, na Arena de Solna, é um dado adquirido, se o treino desta tarde confirmar que está debelada a infeção no pé direito que impediu o melhor marcador da seleção portuguesa de estar na goleada por 4-1 frente à Croácia, sábado passado, no Estádio do Dragão. Em contraciclo, André Gomes, com problemas físicos, não seguiu viagem.

"Toda a gente sabe que o Ronaldo é o melhor do mundo. Vai estar ao seu melhor nível e acredito que voltará a ser decisivo com o golinho que já nos habituou", disse em entrevista a Bola Branca.



Portugal moralizado pela goleada à Croácia

Nestas declarações, Hugo Almeida diz acreditar que a Suécia, depois de ter perdido com a França, irá dar tudo para conseguir uma vitória diante de Portugal, que estará moralizado depois da goleada frente à Croácia.