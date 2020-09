Fenprof acusa DGS de incoerência e pede medidas que minimizem riscos

O secretário-geral da Fenprof afirmou, este sábado, que ainda não estão asseguradas as condições que minimizem o risco de contágio por Covid-19 nas escolas. Mário Nogueira acusa a Direção-Geral de Saúde (DGS) de incoerência ao validar recomendações do Governo que vão contra o que definiu.

"Em relação ao documento [referencial para as escolas] não há muito a dizer. Não vem dar resposta ao problema a montante (...). Continuamos sem ter asseguradas as condições que minimizem as possibilidades de covid-19 na sala de aula", assegurou Mário Nogueira, em declarações à Lusa.

Segundo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), a decisão de encerrar uma escola ou de isolar um aluno ou qualquer outra pessoa infetada cabe à autoridade de saúde local, entidade que deveria realizar uma vistoria aos estabelecimentos de ensino antes da respetiva abertura.

Mário Nogueira sublinhou ainda que esta não é uma decisão fácil, tendo em conta que um professor infetado "já teve contacto com outros colegas e com várias turmas" e um aluno infetado "também já contactou com outros alunos e com a família".