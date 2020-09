Impasse por Darwin Nuñez e disciplina de Sérgio

Darwin Nuñez está em primeiro plano nas bancas, esta sexta-feira. "Bronca com Darwin", escreve o "Record" na manchete. Apresentação adiada por novas exigências do empresário e desacordo com o Almería, explica o jornal. Vieira ficou furioso, mas conta resolver o problema ainda hoje.

"Darwin até à última", escreve "A Bola". Divergências com o Almería sobre o Mecanismo de Solidariedade e taxas de transferência adiam apresentação. Diferença pode levar a que o avançado custe mesmo 25 milhões de euros.

Noutro plano da atualidade do Benfica, o "Record" revela que o Olympiacos pede 10 milhões de euros por Rúben Semedo e Zivkovic está em negociações com o PAOK, adversário da equipa portuguesa na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O maior destaque do jornal "O Jogo", esta sexta-feira, vai para a primeira parte de uma entrevista a Sérgio Conceição. "É com a disciplina que se ganha campeonatos", afirma o treinador. O "Record" informa que Marega espera proposta de renovação; "A Bola" conta que Soares abre guerra em Moscovo. Lokomotiv ultrapassa Spartak na corrida pelo avançado.

Termina esta sexta-feira o prazo dado pelo Braga ao Sporting para o pagamento dos 12 milhões em falta da transferência de Rúben Amorim. O tema é comum a todos os desportivos, que realçam a possibilidade de António Salvador levar o caso à UEFA e à FIFA, caso os leões não saldem a dívida.

O "Record" revela que o Liverpool perguntou por Nuno Mendes. Valor exigido pelo Sporting é o da cláusula, 45 milhões de euros.

Quaresma também é notícia, porque o Vitória de Guimarães está interessado em contratar o internacional português.

Os três desportivos evocam, ainda, a memória de Dito. O antigo jogador de Braga, Benfica e FC Porto, que desempenhava as funções de diretor-geral do Gil Vicente, morreu, na quinta-feira, vítima de um enfarte.