Vinícius mostra-se a Darwin Nuñez

Carlos Vinícius está em destaque nos três jornais desportivos, esta quinta-feira. O ponta de lança marcou os dois golos do Benfica na vitória sobre o Sporting de Braga (2-1), em de jogo de preparação para a nova época.

"Vinícius diz presente", escreve o "Record". Brasileiro responde com dois golos à contratação de novo avançado. "Darwin chegou, Vinícius bisou", titula "A Bola". Uruguaio contratado ao Almería por cerca de 25 milhões de euros é a compra mais cara de um clube português.

"Vinícius responde à letra", lê-se no jornal "O Jogo". Com as águias no mercado por avançados, o brasileiro bisou.

Ainda na primeira página do dirário da Global Media, destaque para a goleada do FC Porto à Académica (5-1), com estreias de Zaidu e Taremi. Soares bisou, Díaz, Marega e Corona também marcaram. Marchesín lesionou-se e pode falhar arranque da época.

O "Record" revela que o Lokomotiv Moscovo oferece 10 milhões de euros por Soares. Brasileiro é o alvo prioritário dos dragões.

Pretendido na Rússia, mas pelo CSKA, Palhinha foi reintegrado no plantel do Sporting. "Record" diz que o jogador, por enquanto, fica em Alvalade. "O Jogo" escreve sobre a luta pela titularidade na baliza. Adán aperta com Max.

Em Guimarães, Pepelu perto de ser o próximo reforço.

Os três desportivos dão, ainda, destaque, ao chumbo da Direção-Geral da Saúde à possibilidade de o jogo de preparação entre Braga e Valladolid funcionar como o primeiro teste para o regresso do público aos estádios.