Sindicato preocupado com contratação de docentes para curso de Medicina na Católica

O Sindicato Nacional do Ensino Superior manifestou-se esta quarta-feira preocupado com a contratação dos professores do novo curso de Medicina na Universidade Católica, alertando para a necessidade de um corpo docente próprio que diz não estar acautelada na proposta.

“A nossa maior preocupação está com a questão do corpo docente e preocupa-nos se existe esse corpo docente próprio ou não, contratado devidamente e com qualificação avançada”, disse à Lusa o presidente do sindicato, Gonçalo Leite Velho.

Na terça-feira, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) informou a Universidade Católica que tinha acreditado aquele que será o primeiro curso de Medicina ministrado em Portugal por uma instituição privada.

Segundo o representante dos docentes e investigadores do superior, o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior estabelece que as instituições devem dispor de um corpo docente próprio, mas isso não é acautelado na proposta da Universidade Católica.