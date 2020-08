Desemprego jovem dispara para níveis de há três anos

Voltou a disparar o desemprego entre os mais jovens. Em apenas três meses regressou-se aos valores de 2017, com a taxa de desemprego jovem a estar acima dos 25%.

De acordo com o jornal “Público”, um em cada quatro jovens da população ativa dos 15 aos 24 anos está sem trabalho.

Em junho, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) dava conta de cerca de 81 mil jovens fora do mercado de trabalho.

É um aumento para níveis idênticos aos de alguns meses de 2009 e 2017, dois anos distintos na economia, mas parecidos num indicador: a taxa de desemprego dos jovens andava na ordem dos 23-24-25%.

“No entanto, se em 2017 o crescimento da economia embalava a descida do desemprego, hoje, como em 2009, o momento é de retração económica. Com as empresas em lay-off, as horas trabalhadas em queda e o indicador de investimento empresarial em baixa, é difícil esperar uma melhoria do mercado de trabalho pelo menos até à Primavera do próximo ano, considera o economista Francisco Madelino, antigo presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)”, pode ler-se no artigo.