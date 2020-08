"Não é bom para ninguém." Marcelo critica regras pouco claras para Festa do Avante

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa criticou, este domingo, a falta de clareza das medidas da Direção-Geral de Saúde para a organização da Festa do Avante.

"Não é bom para quem organiza, esta indefinição de regras, e não é bom em geral para a credibilidade que é fundamental, neste momento", disse o Presidente da República, durante uma visita a Monchique.

"Estamos no meio de uma pandemia, que tem tido altos e baixos. Ultimamente, os valores têm subido. Mais do que noutras ocasiões, impunha-se que se soubesse com antecedência as regras do jogo. Neste momento não se sabe", acrescentou o chefe de Estado.

A cinco dias da realização do evento, não é ainda conhecida a versão final das regras para o festival anual do Partido Comunista Português (PCP). "Isso preocupa-me e penso que não é um bom augúrio a esta distância", defendeu.

Questionado pelos jornalista sobre a posição que defendia face a um possível cancelamento do festival, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que se “limitou a lamentar o facto de estarmos a cinco dias e não conhecermos as regras”.







