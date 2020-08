Incêndio em barco que transportava migrantes faz três mortos ao largo de Itália

Pelo menos três pessoas, dois homens e uma mulher, morreram este domingo a bordo de um barco de resgate que pegou fogo no Mediterrâneo ao largo de Crotone, cidade costeira da Calábria, na costa sul de Itália.

A informação foi avançada aos jornalistas pela polícia e as autoridades de saúde italianas. O barco transportava cerca de 20 migrantes quando o incêndio deflagrou.

A par dos três migrantes que perderam a vida, outros cinco ficaram feridos e foram transportados para o hospital, avançaram as autoridades. Dois dos feridos encontram-se em estado grave.

Segundo o comandante Emilio Fiora, citado pela agência AdnKronos, dois agentes da polícia também ficaram feridos ao tentarem ajudar o barco a chegar em segurança à costa.

O comandante explicou à agência que o motor pegou fogo, provocando uma explosão a bordo. De acordo com a mesma fonte, ainda estão a decorrer buscas para garantir que todos os tripulantes foram resgatados.

Itália foi, durante vários anos, a principal porta de entrada na Europa para centenas de milhares de refugiados e migrantes, mas os números caíram a pique após a UE alcançar um acordo para reforçar o controlo das redes de tráfico humano na Líbia, de onde a maioria dos requerentes de asilo parte rumo ao continente.

Apesar desta descida, este ano o número de chegadas tem estado a aumentar novamente, isto mesmo depois de Itália ter fechado os seus portos a barcos que transportem migrantes, dizendo que é impossível ajudá-los por causa da pandemia de Covid-19.

Dados oficiais do Ministério do Interior indicam que cerca de 18 mil pessoas chegaram às costas de Itália entre janeiro e julho, em comparação com as cerca de 4.900 chegadas no mesmo período em 2019.