Japão. Primeiro-ministro vai renunciar ao cargo por razões de saúde

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, deve renunciar ao cargo devido ao agravamento do seu estado de saúde, de acordo com a televisão japonesa NHK e outra imprensa nipónica.

“A sua resignação é certa”, disse à agência Reuters uma fonte do partido Democrático Liberal.

O gabinete do primeiro-ministro disse que a informação não podia ser confirmada de imediato, mas indicou que Abe estava reunido com altos responsáveis na sede do partido.

As preocupações sobre o problema crónico de saúde de Abe voltaram à discussão pública desde o início do verão e intensificaram-se neste mês, quando deu entrada por duas vezes num hospital de Tóquio, para realizar exames não especificados. Ao que tudo indica, o governante sofre há anos de uma colite ulcerosa.

Nos últimos dois meses, Shinzo Abe limitou as aparições públicas aos eventos comemorativos do 75.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Abe, de 65 anos, lidera o Governo desde final de 2012, um recorde de longevidade para um primeiro-ministro japonês.

O político conservador assumiu o cargo há oito anos, embora já tivesse dirigido o executivo japonês durante um breve mandato de um ano, que terminou em 2007, devido a uma patologia do sistema digestivo.