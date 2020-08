Sozinho em Casa. ​"Pequeno" Macaulay Culkin faz 40 anos, mas não perde o humor

“Algum de vocês tem jeito no Photoshop? Podem me meter numa prancha de surf para ter uma ideia de o quão fixe é que ia ficar?”, perguntou na mesma rede social.

Foi aos dez anos, em 1990, que Culkin virou a estrela do filme “Sozinho em Casa”, mas rapidamente desapareceu dos holofotes. Oito anos depois fez a última aparição, enquanto criança, no filme “Richie Rich”.

Com altos e baixos comuns em muitas jovens estrelas, a vida do ator tem sido mais atribulada que a do pequeno Kevin. Participou no videoclipe da canção “Black or White” de Michael Jackson, onde se tornaram grandes amigos. Culkin é o padrinho de três filhos do "Rei do Pop" e defendeu-o em tribunal no caso dos alegados abusos de Michael Jackson a crianças.

Depois de uma pausa no mundo do cinema, o ator e músico norte-americano regressou aos ecrãs, em 2003, com participações na sitcom “Will and Grace” e no filme “Party Monster”. É no ano seguinte que as polémicas voltam, em 2004, o ator é detido por ter consigo substância ilícitas.

Em fevereiro deste ano, o ator foi anunciado como um dos atores da décima temporada de “American Horror Story”.