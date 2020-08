Braga esgota paciência. "Vergonhoso. Tudo o que é de mais começa a cheirar mal"

"Vergonhoso". É assim, de forma contundente, que o presidente da Assembleia Geral (AG) da SAD do Sporting de Braga reage ao caso do atraso no pagamento de Rúben Amorim, por parte do Sporting, numa altura em que foram conhecidos desenvolvimentos sobre esta matéria.

Em declarações a Bola Branca, indignado, António Marques, numa primeira declaração oriunda da esfera arsenalista, fala em "vergonha". Para mais, vindo de um clube grande e histórico como o Sporting.



"É vergonhoso um clube, até com os pergaminhos do Sporting Clube de Portugal, vir buscar um treinador ao Braga e não ter pago até esta altura. É uma vergonha um clube, considerado um dos grandes em Portugal, vir buscar a meio da época um treinador, que tem uma cláusula de uns quantos milhões para se libertar do Sporting de Braga, e não ter pago. Acho que não há mais nada a dizer", atira o dirigente.

António Marques diz que o presidente António Salvador teve muita paciência com o Sporting, mas esta esgotou-se.

"O presidente António Salvador, e a direção do Braga, tiveram muita paciência em prol das boas relações institucionais e - sobretudo - do futebol português. Mas, de facto, tudo o que é de mais começa a cheirar mal", atira.

Os minhotos estabeleceram o dia quatro de setembro às 16 horas, como a data e a hora limites para os leões liquidarem a dívida pelo treinador que contrataram na "Pedreira" já na época passada. A SAD do Sporting de Braga enviou uma missiva à sociedade liderada por Frederico Varandas, com o conhecimento da Federação Portuguesa de Futebol, da secção de licenciamento para as provas da UEFA e da Liga, na qual dá conta de que pretende ver resolvida esta questão até ao início do próximo mês. Em causa estão, nesta altura, 11,7 milhões de euros, acrescidos de juros.

Dívida resulta de "atitude menos pensada" por parte do Sporting

O dirigente acrescenta que restará ao emblema de Alvalade liquidar a dívida na totalidade. Caso contrário, Salvador, e seus pares, terá de tomar outras medidas.

"O Braga ao dizer 4 de setembro está a dizer chega. Nem mais um dia. Passaram muitos meses. O Sporting só tem um caminho: cumprir integralmente. Se não cumprir, o presidente António Salvador, e a sua equipa, tomarão as medidas continuadas no sentido de ser ressarcido de uma dívida que resulta de uma atitude, provavelmente, menos pensada por parte do Sporting Clube de ortugal. E esperar que as 'coisas se resolvam' a bem do futebol português", finaliza o presidente da AG da SAD bracarense.