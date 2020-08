Balanço DGS. Portugal com mais 362 casos, o maior aumento desde 15 de julho

Veja também:

Portugal registou mais duas mortes e 362 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico revelado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o maior aumento de novas infeções desde 15 de julho.

O número de óbitos aumenta para 1.807 e o de infeções para 56.274 desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.



De acordo com a DGS, 163 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas.

Foram detetados mais 197 casos ativos, o maior aumento desde 28 de junho. No total, há 12.283 casos ativos no país.

O número de pessoas internadas desceu para 311, são menos 14 em relação ao dia anterior. Há 38 doentes em cuidados intensivos, menos três.

Numa análise dos dados por regiões, Lisboa e Vale do Tejo soma 214 novos casos e duas vítimas mortais. A ministra da Saúde, Marta Temido, explica o aumento de doentes com os focos no Hospital de Vila Franca e em lares de idosos de Santarém e Setúbal.

Segue-se o Norte do país, com 109 infeções detetadas nas últimas 24 horas.

A região Centro tem mais 25 casos, o Alentejo mais oito, o Algarve mais cinco e os Açores mais um. A Madeira não contabilizou novas infeções.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 820.180 pessoas em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.



