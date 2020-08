Braga. Iuri Medeiros voltou a Portugal pelo "clube certo"

Iuri Medeiros, médio do Sporting de Braga, está satisfeito por regressar a Portugal, depois de passagens pelo Génova, Légia de Varsóvia e Nuremberga. Em declarações aos meios do clube, o jogador de 26 anos fala sobre os objetivos no Braga.

"Regressei a Portugal para crescer e tenho a certeza que o SC Braga vai ajudar-me a ser melhor jogador. Tenho a certeza que estou no clube certo”, disse.

O extremo arrancou a pré-época três semanas antes do restante grupo de trabalho, com os sub-23, para reforçar os indíces físicos.

“Vim três semanas antes e claro que com os treinos estou cada vez melhor fisicamente. Os Sub-23 ajudaram-me muito e tenho de lhes agradecer pela forma em que estou agora. Com mais uns treinos agora na equipa principal, antes do campeonato começar, tenho a certeza que vou estar ainda melhor fisicamente”, diz.



Iuri Medeiros já alinhou na I Liga ao serviço do Sporting, Arouca, Moreirense e Boavista e espera acrescentar qualidade na equipa do Sporting de Braga.

"Sou um jogador muito de passe, de drible e remate, penso que posso acrescentar mais nesse aspecto e também no trabalho de equipa. Quem faz mais golos é quem ganha os jogos e se nós fizermos muitos golos vamos ganhar mais e temos jogadores para isso”, termina.