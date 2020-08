"Um avançado completo e com muito potencial". Rui Silva aprova interesse do Benfica em Carlos Fernández

Carlos Férnandez, avançado do Sevilha, seria uma "excelente aposta" para o Benfica. A aprovação do possível negócio é de Rui Silva, guarda-redes que foi colega de equipa do avançado na última época, no Granada.

O avançado de 24 anos é mais um nome apontado ao ataque do Benfica, um avançado que o guarda-redes considera diferenciado e completo. O guardião que acaba de ser chamado à Seleção Nacional por Fernando Santos considera que o Benfica está a apostar certo ao virar-se para Carlos Fernandez.

"É um jogador jovem e com grande potencial. Acho que a ida para o Benfica poderia ser importante para ele e para o clube. Tem uma enorme qualidade, é um avançado diferenciado, muito completo, muito bom tecnicamente, muito bom finalizador e bom no jogo aéreo. Seria uma excelente aposta para o Benfica. Se se concretizar, fico muito feliz, porque é um excelente jogador e merece", diz, em Bola Branca.

Carlos Fernandez, jogador contratualmente ligado ao Sevilha, foi uma das principais figuras do Granada europeu na última época em Espanha. Atuou por empréstimo nos nazarenos e surge na lista do Benfica depois de gorada a possibilidade Cavani.

Rui Silva afirma em que Carlos Fernandez está no pináculo da carreira em matéria de confiança, mas é impossível compará-lo a Cavani.



"É difícil compará-lo ao Cavani, que é um avançado de referência já com muitos jogos e golos na carreira. Com a idade do Carlos, tem uma grande margem de progressão, acredito que na sua máxima confiança, que foi como acabou a última época, pode dar muitas alegrias ao Benfica", diz.

Carlos Fernandez, um craque na leitura de Rui Silva, tanto dentro como fora de campo: "É muito trabalhador, faz o seu trabalho preventivo antes do treino, e ginásio depois do treino. Como pessoa e ser humano também é espetacular no grupo. Como jogador e pessoa, é cinco estrelas", termina.