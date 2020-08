Melo. "Luís Maximiano nunca poderá sair por 8 milhões de euros"

Melo, antigo guarda-redes do Sporting, entende que a SAD do Sporting tenha rejeitado uma proposta de 8 milhões de euros por Luís Maximiano. Na opinião do antigo jogador, Max, a ser transferido neste momento, algo que não vê com bons olhos, terá de ser por uma verba entre 15 e 20 milhões.

"Para sair, Luís Maximiano nunca poderá ser por 8 milhões de euros. É um jogador que ainda está a crescer. Uma venda de 8 milhões seria prejudicial para o Sporting. Eu não deixaria sair Luís Maximiano por uma verba que não estivesse entre os 15 e os 20 milhões de euros", fixa Melo, em entrevista à Renascença.



O antigo guarda-redes considera que esta não é a altura certa para trasnferir Max, porque o Sporting, defende, "precisa de dois valores muito semelhantes para todos setores, de forma a rivalizar com as equipas mais fortes do campeonato".

"Mesmo com a vinda de Adán, penso que o Luís Maximiano ainda pode dar muito ao Sporting", acrescenta, prevendo que os dois guarda-redes irão jogar muito esta época, dada a quantidade de provas cocentradas em menos tempo.

Já Renan, é apagado da equação por Melo, que pelas informações que extraiu, conclui que o brasileiro não faz parte dos planos de Rúben Amorim.

Luís Maximiano, de 21 anos, tem contrato com o Sporting até 2023 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.