​Isenção de quarentena ajuda emigrantes portugueses no Reino Unido, mas para alguns já vem tarde

Assim que se soube que o Reino Unido ia instituir quarentena obrigatória para quem chegasse ao país, Portugal colocou-se na linha da frente das negociações para estabelecer um corredor aéreo que evitasse a quarentena. Quando as primeiras exceções foram anunciadas, Portugal não foi incluído. Desde então, semana após semana, os portugueses que vivem no Reino Unido têm seguido as atualizações da “lista negra” do turismo como quem segue um desporto. À medida que mais países iam sendo incluídos, e outros excluídos, Portugal foi ficando de fora.



Agora, quando havia já só uma réstia de esperança, a isenção de quarentena de Portugal - ou de quem de lá chega - é uma excelente notícia para a comunidade portuguesa, desejosa de reencontrar a família.

E é também uma excelente notícia também para este correspondente, que escreve estas linhas a caminho do aeroporto, seguindo depois para Lisboa, depois de partilhar da angústia da incerteza que tantos outros sentiram.

Há uns meses, quando a Renascença falou com alguns portugueses a residir no Reino Unido, a expectativa era grande. A vontade de ir a Portugal no verão, para muitos a única vez que veem a família durante todo o ano, era grande, mas a quarentena no regresso tornava as coisas muito difíceis.

Ainda em julho, Marta Gonçalves do Couto tinha dito que, se a quarentena obrigatória continuasse em vigor, seria “impossível”, por motivos de trabalho, fazer férias em Portugal. Mas a vontade de partilhar a gravidez com a família foi mais forte. O emprego do marido aceitou a quarentena, ainda que sem vencimento, e “pelo que estamos a viver, eu estou grávida, acho que o meu marido percebeu o impacto psicológico que isso estava a ter em mim e então decidimos ir” com esperança de que algo mudasse até à data no regresso - domingo, 22 de agosto.

As férias foram sendo vividas sempre com esperança que “as coisas mudassem”. Perto da data do regresso ao Reino Unido, Marta já não acreditava que isso fosse possível e foi “completamente apanhada de surpresa” pelo anúncio de que Portugal passava agora a estar isento de quarentena.

