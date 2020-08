Benfica desiste da contratação de Cavani

Edinson Cavani não será jogador do Benfica. Ao que Bola Branca apurou, os encarnados já terão informado o avançado uruguaio de que desistem das negociações.



Em causa as exigências salariais, que a SAD do Benfica acaba por pesar, com prejuízo na balança da relação preço-idade-rendimento.

Cavani, de 33 anos, tinha uma proposta das águias válida por três épocas. O desacerto considerável entre aquilo que o Benfica oferecia e o que Cavani pretendia levam a que o negócio seja abortado.

O uruguaio é um jogador livre no mercado de transferências depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain, clube que representou nas últimas sete temporadas.

Antes, Cavani passou pelo Nápoles, Palermo e Danubio, no Uruguai, onde foi formado.

Esta tarde, Nuno Gaioso Ribeiro, administrador da Benfica SAD, garantiu que o clube tinha capacidade financeira para contratar um jogador de topo mundial, como Edinson Cavani.

"O Benfica tem condições financeiras para poder fazer investimentos que aproxime do nível médio de competitividade dos seus pares europeus. Falando de Cavani, ou outro qualquer, o Benfica sabe que, para ter jogadores com talento e reputação mundial, é preciso vontade, compromisso e determinação desses jogadores de quererem vir para o Benfica, para além do equilibrio financeiro", disse.