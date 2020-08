Governo diz que decisão britânica é "o reconhecimento da evolução positiva da situação" em Portugal

Veja também:

Em reação à decisão do governo britânico, que esta quinta-feira incluiu Portugal na lista dos países com “corredores de viagem” para Inglaterra cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena devido à pandemia Covid-19, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) reagiu em comunicado, considerando que a decisão é "o reconhecimento da evolução positiva da situação" em Portugal, nomeadamente, refere, "a capacidade para testar em larga escala, detetar os casos positivos, controlar a sua transmissão e tratá-los da forma mais adequada".

"Constitui também a evidência da capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, que em nenhum momento deixou de garantir acompanhamento às pessoas infetadas com Covid-19", acrescenta o comunicado do MNE.

O Reino Unido junta-se à Polónia, Grécia, República Checa, Hungria, Malta, Roménia, Bélgica, Países Baixos, Dinamarca e Chipre no levantamento de restrições à mobilidade de passageiros oriundos de Portugal. O Governo português garante que, no que refere à posição do Reino Unido, "muito contribuiu o intenso trabalho bilateral realizado, quer ao nível político, quer ao nível técnico". "Esse trabalho permitiu que toda a informação relativa à situação e evolução epidemiológica portuguesa tenha sido tempestivamente transmitida ao Reino Unido", explica o MNE.