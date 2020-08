"Alentejo, Patrimónios”. Uma viagem pelo saber-fazer tradicional

“Alentejo, Patrimónios” é a designação do novo projeto da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlen), que vai ser lançado no dia 22 de agosto, em parceria com várias câmaras municipais e instituições da região.



Arranca na vila de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, e vai ter como cenário a arte chocalheira, cujo fabrico viu, em 2015, o seu nome inscrito na lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente.

“Considerando a realidade derivada do estado de pandemia em que vivemos, o projeto Alentejo, Patrimónios pretende ser uma forma de manter e aprofundar dinâmicas de promoção do território que passem pela Cultura e o Património Cultural, através do contacto com os atores, os espaços e os elementos representativos das mais diversas manifestações culturais que são o espelho da região, nestes tempos que atravessamos”, explica a DRCAlen, em comunicado enviado à Renascença.