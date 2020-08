Mustapha Hadji garante. "Feddal está ao nível de Mathieu"

Mustapha Hadji - lembra-se dele? - acredita que Zouhair Feddal é uma "boa escolha" para substituir Jéremy Mathieu, mostrando confiança de que o defesa tem "qualidade" e experiência suficientes para se impor no Sporting.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional marroquino, compatriota de Feddal, que representou os leões entre 1996 e 1998 e que é atualmente treinador-adjunto da seleção "AA" dos magrebinos, não poderia ser mais elogioso para com um jogador que conhece como poucos.

"É uma boa escolha, porque o Mathieu era um jogador forte, elegante e um lutador em campo, com fome para ganhar jogos. O Feddal está ao mesmo nível. Confio a 100% nele porque conheço as suas qualidades, trabalhamos juntos na seleção de Marrocos, sei exatamente o que ele pode fazer. Ele trabalha sustentado na confiança. E se tiver a confiança do clube e do treinador, será ainda melhor", adianta Hadji, de 48 anos.