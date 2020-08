Battaglia a caminho do Alavés

O médio Rodrigo Battaglia vai abandonar Alvalade para jogar nos espanhóis do Alavés, por empréstimo do Sporting, avança O JOGO.

O clube que garantiu a manutenção na principal liga de Espanha nas derradeiras rondas fica ainda com opção de compra do argentino no final da próxima época.

O Alavés, recorde-se, já tinha tentado a contratação de Battaglia há um ano, mas nessa altura o médio rejeitou a saída.

Battaglia, de 29 anos, tem contrato com os leões até 2023, mas apenas fez 20 partidas na época passada e não é primeira opção para o técnico Rúben Amorim.