Papa doa 100 mil euros à Igreja da Zâmbia para ajudar os mais necessitados

O Papa Francisco doou 100 mil euros à Igreja da Zâmbia para ajudar as pessoas que sofrem de má nutrição e não têm alimentos suficientes.

A doação surge na sequência do pedido do bispo de Chipata e presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Zâmbia (ZCCB), D. George Lungu que, através do núncio apostólico na Zâmbia e Malauí, apelou ao Santo Padre “para apoiar os mais necessitados”, na sequência da crise sanitária e económica causada pela pandemia da Covid-19 naquela nação “já atingida pela fome e pela pobreza”.

O anúncio da doação surge através do secretário-geral da ZCCB, padre Cleophas Lungu, na página do Facebook do episcopado.

"Dos muitos pedidos que o Papa Francisco recebeu, ele optou por responder a uma solicitação da Zâmbia. Este dinheiro será distribuído através das dioceses para alcançar os mais necessitados, especialmente aqueles que sofreram com as recentes secas e enchentes", escreveu o padre Lungu.

Já no final de julho, o Papa Francisco, através da nunciatura, tinha enviado três ventiladores, milhares de máscaras cirúrgicas e outros produtos de higiene para a ZCCB.

"Através da doação dos três ventiladores, vidas foram salvas", disse o secretário-geral do episcopado da Zâmbia, afirmando que "a dor e o sofrimento do povo zambiano foram aliviados por este gesto de solidariedade".

O sacerdote lembrou também as muitas mensagens de solidariedade que o Santo Padre tem enviado durante a pandemia da Covid-19 ao país e ao resto do mundo.