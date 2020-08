Final antecipada. Barcelona e Bayern de Munique em duelo pelas meias-finais

FC Barcelona e Bayern de Munique, os únicos campeões europeus ainda em prova, defrontam-se hoje, no Estádio da Luz, pela terceira vaga nas meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, cuja inédita ‘final a oito’ decorre em Lisboa.

Os catalães, campeões europeus em 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015, garantiram presença na fase final depois de eliminarem os italianos do Nápoles, nos oitavos de final, enquanto os bávaros, vencedores em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013, deixaram pelo caminho os ingleses do Chelsea.

Se o Bayern chega a Lisboa impulsionado pela conquista do oitavo troféu de campeão da Alemanha seguido, o FC Barcelona procura a ‘redenção’, depois de ter perdido o título espanhol para o rival Real Madrid.

Na Luz, vão estar em confronto duas figuras incontornáveis no panorama do futebol europeu, como são o argentino Lionel Messi, ‘estrela-maior’ do FC Barcelona, e o polaco Robert Lewandowski, avançado do Bayern de Munique e máximo goleador da ‘Champions’, com 13 golos.

O encontro ‘cabeça de cartaz’ dos quartos de final tem início às 20:00, no Estádio da Luz, e será dirigido pelo árbitro esloveno Damir Skomina.

O vencedor deste duelo híspano-germânico vai encontrar Manchester City ou Lyon - jogam no sábado - nas meias-finais, em que já estão Paris Saint-Germain e Leipzig.

As meias-finais vão disputar-se em 18 e 19 de agosto, enquanto a final da prova 'milionária' está agendada para 23 de agosto, no Estádio da Luz.

O formato da edição 2019/20 da principal competição europeia de clubes foi alterado devido à pandemia de covid-19 e será decidido durante 11 dias, numa 'final a oito', com eliminatórias discutidas a uma só mão, nos estádios José Alvalade e da Luz.