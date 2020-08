Granizo provoca estragos na agricultura em Carrazedo de Montenegro

A queda de chuva forte e granizo, ao final da tarde de terça-feira, provocou “elevados prejuízos” em vinhas, hortas e pomares da freguesia de Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços.

De acordo com o presidente da junta de freguesia, António Jesus da Costa, o granizo “caiu durante cerca de 30 minutos” e as “pedras eram de grande dimensão, mais ou menos do tamanho de ovos de garniza”.

“O granizo começou a cair pelas sete horas da tarde, eu ia a conduzir e até tive que parar o carro, porque o embate da pedra era tão forte que parecia que partia tudo”, conta o autarca à Renascença.