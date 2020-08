Aljubarrota 1385. Projeto de 300 mil euros une três cidades para manter vivas memórias da batalha

Os municípios de Alcobaça, Batalha e Porto de Mós vão lançar um projeto visando a promoção de eventos relacionados com a Batalha de Aljubarrota, numa programação que se estenderá por dois anos e que envolve um investimento de 300 mil euros.

Intitulado "Rede Cultural Aljubarrota 1385", o projeto foi apresentado esta terça-feira pelos três municípios que vão submeter à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro a candidatura que visa “implementar uma programação cultural em rede e consolidar o produto patrimonial e turístico em torno da “Batalha de Aljubarrota”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio (PSD).

O projeto vai assentar em parcerias com “agentes culturais e grupos de teatro dos concelhos” onde, ao longo de dois anos, “serão promovidos eventos, entre os quais uma produção teatral em três atos a apresentar nos três territórios”, explicou o autarca.

O programa integrará ainda eventos de natureza musical, teatral, e cinematográfica, entre outras, bem como ações de promoção e divulgação territorial e do património histórico e natural dos três concelhos, com o objetivo de “aumentar a atratividade dos territórios e o número de visitantes; sensibilizar a população a compreender a importância da cultura, arte e ambiente e aumentar a fruição cultural das populações”, pode ler-se numa súmula do projeto a que a Lusa teve acesso.

O objetivo das autarquias é que “algumas ações possam arrancar já este ano”, embora, segundo Paulo Inácio, “o grosso dos eventos vá acontecer em 2021”.

A candidatura terá um valor global de 300 mil euros, financiados pelo Programa Operacional Regional do Centro a 100% no primeiro ano de operações e a 95% no segundo ano.

O projeto tem como entidade copromotora a S.A. Marionetas - Teatro & Bonecos e como entidade parceira a Fundação Batalha de Aljubarrota.

A Batalha de Aljubarrota aconteceu a 14 de agosto de 1385 e marca a vitória das tropas portuguesas comandadas por João I de Portugal e o seu condestável Nuno Álvares Pereira, sobre o exército castelhano de Juan I.

O confronto deu-se no campo de S. Jorge, entre o concelho de Porto de Mós e o de Alcobaça, e é anualmente festejado na vila de Aljubarrota, celebrizada pela lenda da padeira Brites de Almeida que, com a sua pá, teria matado sete castelhanos que encontrara escondidos no seu forno.

A derrota dos castelhanos pôs fim à crise de 1383-1385 e consolidou João I como rei de Portugal.

Como agradecimento pela vitória na Batalha de Aljubarrota, João I mandou edificar o Mosteiro da Batalha, no concelho que assinala o seu feriado a 14 de agosto.