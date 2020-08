Alentejo. Vindimas já começaram com expetativa de aumento de 5% na produção

Em 2019, a região vitivinícola alentejana produziu 98,3 milhões de litros de vinho. Com o aumento da produção em cerca de 5%, de acordo com as previsões, a produção na região pode chegar aos 104 milhões de litros de vinho.

Perspetivas favoráveis, depois de “um período mais conturbado”, recorda Francisco Mateus, “com as exportações a adivinharem uma ligeira quebra e com as dificuldades demonstradas no canal Horeca nacional.”

Os mais de 250 produtores do Alentejo preparam-se para uma das épocas mais significativas, com a CVRA a revelar, em comunicado, que “46 já arrancaram com as vindimas”, perspetivando-se que, “até ao final do mês de setembro, os cerca de 22.900 hectares de vinha da região estejam todos vindimados.”

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) anunciou o início das vindimas na região, estimando que “possa produzir mais 5% do que no ano anterior", cenário que contraria “a tendência nacional”, de acordo com o presidnete do organismo

Vinhos do Alentejo lançam certificação inédita de produção sustentável

Ao aumento da produção, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana associa uma aposta na sustentabilidade do setor. Por isso, decidiu dar inicio” à atribuição de certificados de produção sustentável, um selo inédito no setor, que será “atribuído aos produtores que cumpram com requisitos de gestão de solos, água e rega, diminuição de produção de resíduos ou monitorização da fertilização”, entre outros critérios.

Além dos benefícios ambientais, há outras vantagens para os produtores, nomeadamente em termos de vendas.

“A CVRA estima que este selo aumente as vendas dos Vinhos do Alentejo na ordem dos 5 a 10%”, tendo em conta que “85% dos portugueses” revelam que “a importância que as empresas atribuem às causas ambientais influencia a decisão de compra.”

Por outro lado, adianta a comissão vitivinícola, “a implementação de planos de monitorização de água e luz permite uma redução de custos de cerca de 20% e de 30%, respetivamente.”

“Produções vitivinícolas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, através da redução do uso de pesticidas, do gasto de água e eletricidade ou da proteção da biodiversidade são, sem dúvida, produções também elas mais viáveis economicamente, uma vez que tornam todo o processo, desde a uva até à garrafa mais eficaz e eficiente”, explica João Barroso, coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA).

A certificação surge, precisamente, no ano em que se assinala o 5º aniversário desde do PSVA, considerado “pioneiro em Portugal e revolucionário do setor”, contando já mais de 400 associados, “que representam mais de 40% da área de vinha do Alentejo.”

O PSVA promove no campo, A boa gestão dos solos, a utilização de organismos auxiliares, a preservação dos ecossistemas, a conservação e restauro das linhas de água, ou recurso ao modo de produção integrada e modo de produção biológica, são regras de obrigatória aplicação no campo, no âmbito deste programa.

Para o presidente da CVRA, Francisco Mateus, nos últimos anos, “tem-se verificado uma maior sensibilização e atuação por parte dos produtores alentejanos em relação à gestão de água, eficiência energética e à importância da conservação da biodiversidade.”

Esta certificação, vai permitir “dar o salto para uma produção ainda mais amiga do ambiente, destaca o espírito de inovação do Alentejo no mercado interno, mas, também, internacionalmente”, acrescenta, o responsável.

Recentemente, o PSVA foi distinguido com o título de Embaixador Europeu de Inovação Rural pelo projeto LIAISON, da Comissão Europeia, que promove os melhores projetos europeus ao nível da inovação na agricultura e silvicultura em áreas rurais.