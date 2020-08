Gaitán no Braga aumenta competitividade do campeonato, diz Luisinho

Luisinho, lateral-esquerdo do Huesca, foi colega de equipa de Nico Gaitán no Benfica e acredita que o argentino tem muito para dar no Sporting de Braga, onde se prepara para ser anunciado como reforço.

O jogador de 35 anos cruzou-se com Gaitán no Benfica, na época 2012/13, antes de se transferir para o futebol espanhol, onde ainda hoje joga. Gaitán, atualmente com 32 anos, deixou o Benfica em 2016 para assinar pelo Atlético de Madrid.

Luisinho acredita que a contratação de Gaitán por parte do Braga é um sinal do esforço que os clubes do topo da tabela farão para levarem a luta pelo título até ao limite.

"O Braga tem estado nos lugares do topo, mas não consegue continuidade nas pontas finais. É um sinal que vão apostar mais, estão a fazer um esforço até porque sabem que o Benfica está a reforçar-se bem e os outros não querem ficar para trás", diz, a Bola Branca.

Com o regresso de Jorge Jesus ao futebol português e com o investimento do Benfica no mercado, Luisinho acredita que os clubes vão também investir mais, tornando a próxima época mais competitiva.

"O Benfica é o clube mais ativo no mercado, o que era de esperar depois de perder a Liga. O Porto e o Sporting estão mais parados. Acho que vai ser um campeonato mais competitivo, as coisas vão mudar um pouco com a chegada de Jesus, o campeonato não estava tão competitivo, mais entregue ao Porto e Benfica", diz.

Estado físico é incógnita, "mas não perdeu qualidades"

Apesar do menor sucesso alcançado depois de deixar o Estádio da Luz, Luisinho vê com bons olhos a contratação do Braga.

"Sei que não foi tão feliz aqui [em Espanha], como foi em Portugal, não jogou tanto, a Liga espanhola é bastante competitiva, mas tem qualidade acima da média, é um grande jogador", diz.

Gaitán representou o Benfica durante seis épocas, entre 2010 e 2016. Entretanto, passou pelo Atlético de Madrid, Dalian Pro, Chicago Fire e Lille. Luisinho não esconde a surpresa pelo regresso ao futebol português.

"Foi muito influente em Portugal, é uma surpresa voltar ao nosso campeonato. Todos já o conhecem, não sei como estará fisicamente, mas não perdeu qualidades e vai ajudar bastante o Braga", acredita.

Luisinho, de 35 anos, vai continuar mais uma temporada no Huesca, onde garantiu a subida à La Liga: "Está tudo a correr bem, conseguimos a subida de divisão e está a correr muito bem".

O jogador representou ao longo da carreira clubes como Moreirense, Rio Ave, Aves, Paços de Ferreira, Benfica, Deportivo da Corunha e Huesca.