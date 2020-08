MotoGP em Portugal representa "conquista da dobradinha"

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, diz que o Autódromo Inernacional do Algarve conseguiu "conquistar a dobradinha", com a realização da MotoGP e da Fórmula 1.

"Tudo se está a conjugar numa tempestade perfeita,com a MotoGP, Fórmula 1, Félix da Costa campeão da Fórmula E e o Miguel Oliveira com a melhor prestação de sempre. Conseguimos a dobradinha, desculpem-me os adeptos do FC Porto, mas é também do autódromo do Algarve, não é fácil ter Fórmula1 e MotoGP", disse, em declarações após a oficialização do evento, Isilda Gomes.

Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo, diz que a passagem da MotoGP por Portugal será, à partida, apenas para esta temporada.

"Há muito tempo que andamos a namorar isto, há três anos foi feito um contrato que previa que o circuito fosse reserva, já estivemos quase a entrar. Em princípio, para o próximo ano não será assim. Para nós, é uma maneira de colocar ainda mais o motociclismo no mapa e, se me perguntarem, as corridas são muito mais interessantes do que na Fórmula 1", diz.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe a última corrida de 2020, entre 20 e 22 de novembro.

Portugal volta a receber a MotoGP oito anos depois da última corrida, em 2012, no Estoril. Será a primeira vez que o Autódromo Internacional do Algarve recebe a prova.

A MotoGP conta com um português na grelha de corrida: Miguel Oliveira, na KTM, que alcançou a sua melhor classificação de sempre neste fim-de-semana, na República Checa, com um sexto lugar.

O Algarve vai também receber a Fórmula 1, num Grande Prémio disputado entre 23 e 25 de outubro.