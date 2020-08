João Tralhão. JJ traz o "enquadramento certo" para os jovens do Seixal

João Tralhão, durante vários anos treinador das camadas jovens do Benfica, partilha a perspectiva de Jorge Jesus em relação ao "aproveitamento" dos jogadores oriundos do Seixal. Isto é, há que saber enquadrar os talentos, concorda Tralhão, com vista a evitar que se "queimem" as promessas saídas da "academia" encarnada da margem sul.

Em entrevista a Bola Branca, Tralhão foi confrontado com as palavras do "mister", no fim de semana passado, na Benfica TV. [Treinador que não aposta na formação? Todos os clubes têm de evoluir e preocupar-se com a formação (...) Mas isso não dá sustento para os objetivos duma equipa (...) Nunca vai acontecer ganhar só com a formação, porque os melhores são sempre vendidos", justificou JJ. O técnico, que abandonou os quadros encarnados em 2018 para se juntar ao Mónaco, concorda e mostra confiar na estratégia de Jesus para este regresso ao Benfica.

"O mister Jorge Jesus tem experiência, é um treinador de elite - estamos a falar de um dos melhores treinadores do mundo, na actualidade -, e se ele o diz sabe que, neste momento, é a melhor forma de lidar com a situação. O futebol profissional é para ganhar e ter rendimento. É importante dar espaço a jovens para poderem crescer, mas esse espaço tem de ser bem enquadrado. O enquadramento que o mister Jorge Jesus tem falado, e não querendo estar aqui a comentar as afirmações dele, é o enquadramento certo para poder desenvolver os melhores talentos. Ou seja, criar-lhes o ambiente para que possam crescer, mas também ter rendimento. Se assim não for, acaba por acontecer aquilo que nós dizemos: queimam-se os jovens", atira João Tralhão, em Bola Branca.



Benfica reconhece talento e carácter de Diogo Gonçalves



Um dos últimos exemplos do talento desenvolvido no Seixal chama-se Diogo Gonçalves. O extremo de 23 anos, que renovou contrato com o Benfica até 2025, esteve em destaque na campanha do Famalicão em 2019/20. Após a cedência aos minhotos, a que já se tinha somando outra aos ingleses do Nottingham Forest (2018/19), vê assim reconhecido o seu talento e carácter, na opinião de Tralhão.

"É o reconhecimento pela época de grande nível no Famalicão, e foi uma dos responsáveis por essa grande época, e pelo talento que tem. Não nos podemos esquecer que é um jovem. Com um carácter de jogador de elite. Do ponto de vista técnico é o jogador que toda a gente já conhece... Está apontado a altos voos, ao alto nível. [Renovação] É um sinal que o clube está a dar-lhe. E o clube quer igualmente reter os seus melhores talentos", justifica o treinador, de 39 anos, que - após duas cedências de Gonçalves - não observa neste aumentar do vínculo uma "segunda vida" do jovem alentejano na Luz. Pelo contrário, trata-se sim - argumenta Tralhão - de mais uma oportunidade e de um novo angariar de experiência, rumo ao topo.

"Para a grande maioria, falo dos jogadores talentosos e de elite - como é o caso do Diogo -, o trajecto faz-se com diferentes experiências e com diferentes momentos. É o que ele tem feito. Não o vejo como uma segunda vida [no Benfica]. Vejo-o, sim, como mais uma etapa importante no seu crescimento. Vai ter outras e esta é um passo importante", finaliza.