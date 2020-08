Marcelo espera que Portugal integre listas de países sem restrições a turistas até final do mês

"Tenho esperança de que, com o correr dos dias e até ao final do mês, haja a passagem integral das listas piores ou intermédias para as melhores listas em termos de turismo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no Porto Santo, arquipélago da Madeira, onde termina um curto período de férias, este sábado.

O Presidente da República disse, este sábado, ter esperança de que Portugal integre, até ao final de agosto, as listas de países sem restrições relacionadas com a Covid-19, em termos de circulação de turistas, incluindo o Reino Unido.

"Isso é muito importante para a Madeira, é muito importante para o Algarve, é muito importante para o Porto, é muito importante, em geral, para Portugal", declarou, pouco antes de dar um mergulho no mar do Porto Santo.

O Presidente da República sublinhou que as previsões apontam para um aumento do turismo no país até ao final do mês, pelo que conta que o Reino Unido altere as restrições que impõe aos cidadãos que se deslocam a Portugal.

"Vamos lá ver se o nosso aliado de não sei quantos séculos alinha nisso também", observou.