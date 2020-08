A Fiorentina anunciou este sábado a contratação da internacional portuguesa Cláudia Neto, como o reforço para a equipa feminina de futebol.

Cláudia Neto assinou contrato até 2022 com a equipa italiana, que na última época terminou em segundo lugar no campeonato.



A portuguesa de 32 anos representou o Wolfsburgo nas últimas três temporadas. Antes disso, alinhou pelo Linkoping, da Suécia, e por Espanha, onde defendeu as cores do Espanyol e do Prainsa Zaragoza.