Football Leaks. Rui Pinto vai ser libertado esta sexta-feira

O "whistleblower" Rui Pinto, que denunciou (expondo milhares de documentos secretos) através do “Football Leaks”, “Luanda Leaks” ou “Malta Files” vários crimes e práticas ilícitas, de Ronaldo ao Benfica, de Isabel dos Santos à Deloitte, vai ser libertado esta sexta-feira. A notícia está a ser avançada pelo Diário de Notícias e foi entretanto confirmada à Renascença pelos advogados de Rui Pinto.

O gaiense de 31 anos, licenciado em História e autodidata na informática, foi acusado pelo Ministério Público, em setembro de 2019, de 147 crimes: 75 de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência – sendo sete deles agravados –, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão. Em janeiro, a juíza Cláudia Pina, do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, decidiu que o criador do "Football Leaks" iria ser julgado por somente 90 dos crimes.

Rui Pinto estava detido, em prisão domiciliária, numa habitação pertença da Polícia Judiciária, por ordem do Tribunal Central Criminal de Lisboa, encontrando-se a colaborar com as autoridades nacionais. Terá sido esta a razão pela qual foi decretada a sua libertação.

Rui Pinto esteve em prisão preventiva de 22 de março de 2019 até 8 de abril deste ano, dia em que foi colocado em prisão domiciliária. "A colaboração do arguido e o sentido crítico que o mesmo terá passado a evidenciar foram os pressupostos que determinaram a alteração da medida de coação de prisão preventiva a que tinha sido sujeito", referiu a juíza Margarida Alves, num despacho publicado em abril.

Segundo fonte judicial citada pela agência Lusa, Rui Pinto vai sair hoje em liberdade, "mas com a obrigatoriedade de se apresentar semanalmente à Polícia Judiciária".

Rui Pinto começa a ser julgado em 4 de setembro no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Em entrevista à Renascença, o antigo ministro da Justiça socialista João Cravinho declarou-se “muito satisfeito” com a libertação anunciada de Rui Pinto. João Cravinho, que sempre defendeu a delação premiada para o caso de Rui Pinto e acusou publicamente o Ministério Público de se preocupar mais em castigar quem denuncia ao invés de investigar as suas revelações, elogia a “boa decisão” do tribunal.

“Creio que é uma boa decisão. Reconhece que o cidadão Rui Pinto tem o direito a estar em liberdade – embora com medidas de coação impostas pelas autoridades. Não faz muito sentido que um homem que, apesar de tudo, a próprio Polícia Judiciária e o país em geral perceberam que teve uma importância absolutamente decisiva para deslindar casos de corrupção, alta corrupção, que prejudicam gravemente os interesses nacionais, estivesse numa situação de prisão”, defende João Cravinho.