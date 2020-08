​Família portuguesa impedida de alugar casa de férias em Olhão. Motivo? Serem portugueses

Uma família de portugueses tentou alugar uma casa de férias na Ilha da Armona, em Olhão, mas viu o seu pedido recusado por serem precisamente portugueses.



Enrique Coelho procurava uma casa para passar uns dias de férias com a família e uns amigos na última semana de agosto e recorreu ao Airbnb, plataforma de alojamento local. Encontrou uma casa que lhe parecia adequada, percebeu que a gestora deste alojamento local era de nacionalidade irlandesa e, por isso, iniciou os contactos por escrito em inglês.

“O anúncio está todo escrito em inglês, iniciei a conversa [por escrito] em inglês, fui extremamente cordial”, garante Enrique à Renascença, acrescentando que “a resposta inicial foi normal”.

Contudo, “assim que a senhora percebeu que eu era português e que tinha amigos portugueses na ilha, cancelou imediatamente a reserva”, relata Enrique.

Durante a troca de mensagens, a anfitriã informou-o de que não aluga a casa a portugueses que tenham amigos portugueses na ilha, por já ter tido queixas dos vizinhos relativas a um grupo de hóspedes portugueses que terá feito muito barulho.

“Nessa altura reagi, perguntei à senhora se me conhecia e à minha família de algum lado e disse-lhe que ela me estava a julgar baseada em preconceito, baseada numa nacionalidade”, descreve Enrique. “É uma situação chocante, estamos a falar de uma ilha ao largo do Algarve, em Olhão, uma ilha portuguesa e haver preconceito e rejeição a portugueses é duplamente chocante.”