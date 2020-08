Covid-19 em Reguengos. ARS diz ter agido com critérios técnicos

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo argumentou nesta sexta-feira que agiu baseada em critérios técnicos da autoridade de saúde, dos cuidados primários e do hospital de Évora, no âmbito do surto de Covid-19 no lar em Reguengos de Monsaraz.

“As decisões” da ARS do Alentejo foram “com base em critérios puramente técnicos", disse à agência Lusa o presidente deste organismo, José Robalo.

E esta “parte técnica não tem a ver com a ARS. Tem a ver com os cuidados de saúde primários, tem a ver com o hospital de Évora [Hospital do Espírito Santo de Évora - HESE], tem a ver com a Autoridade de Saúde, que é dependente da Direção-Geral da Saúde”, vincou.

O responsável da ARS Alentejo falava à Lusa numa primeira reação ao relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos (OM) para avaliar as circunstâncias clínicas do surto de Covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Silva Perdigão (FMIVSP), em Reguengos de Monsaraz (Évora), que alastrou à comunidade.