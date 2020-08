Poha, em definitivo, no V. Guimarães

O Vitória de Guimarães avança para a contratação definitiva de Dénis Poha aos franceses do Rennes por 300 mil euros depois de um ano de empréstimo.

O médio, de 23 anos, assinou contrato até junho de 2024 depois de ter participado em 32 jogos oficiais pelos “conquistadores”.

Além de ter garantido os "direitos económicos e desportivos do atleta por 300 mil euros", o Vitória de Guimarães pode ainda ter de pagar outros 300 mil euros ao clube francês, onde Poha foi formado, consoante a concretização de "objetivos relacionados com o apuramento para as competições europeias", informa a nota publicada no site oficial dos minhotos.

O Rennes tem ainda direito a "receber 25% das mais-valias realizadas pelo Vitória numa futura transferência", acrescenta o comunicado do Vitória.

Internacional pelas seleções jovens gaulesas, Poha sagrou-se campeão europeu de sub-19 em 2016, tendo sido titular nos cinco jogos desse torneio, e disputou ainda quatro partidas no Mundial sub-20 de 2017, no qual a França atingiu os oitavos de final.

O V. Guimarães fechou a temporada no sétimo lugar, com 50 pontos.