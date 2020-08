Acionista da SAD diz que "gestão do Sporting está em desvario"

Um grupo de pequenos acionistas da SAD do Sporting enviou carta aberta ao Conselho de Administração, exigindo que Frederico Varandas peça a demissão por incapacidade de gestão financeira e desportiva.

Luís Pires, um dos rostos deste grupo de pequenos acionistas da SAD, explica, em entrevista a Bola Branca, quais as principais preocupações.

“A maior preocupação é com o desvario de gestão financeira e de gestão de recursos desportivos que está a ser feito pelo Conselho de Administração, e também de algumas ações por parte do accionista maioritário [Sporting Clube de Portugal, o clube], que põem causa as expectativas dos acionistas desta SAD”, afirma.

Este accionista da SAD considera que a direcção de Frederico Varandas não tem capacidade para gerir financeira e desportivamente o Sporting, entendendo que só a demissão evitará perdas dos activos da SAD.

“Esta direção já mostrou que é completamente incapaz quer no plano financeiro, quer no plano de gestão de recursos desportivos e de planeamento de época. Esta direção continuar é uma perda clara dos activos da Sporting SAD”, avisa o acionista.

Luís Pires revela que este grupo de pequenos acionistas está a aumentar, sendo composto por mais de 100 sócios do Sporting:

“Nós encabeçamos um movimento de pequenos acionistas, maioritariamente são sócios do Sporting e têm ações da Sporting SAD. Estamos a falar de mais de 100 pessoas, mas tem tendência a aumentar depois deste protesto se ter tornado visível, porque alguns acionistas têm mostrado vontade de se juntar a este grupo completamente descontente com as políticas deste Conselho de Administração.”